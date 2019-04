FC Porto joga antes do Benfica nas jornadas 29 e 30 do campeonato

A Liga Portugal divulgou, esta segunda-feira, as datas e horários dos jogos das jornadas 29 e 30 do campeonato.

A ronda 29 abre a 12 de abril, uma sexta-feira, às 20h30, com um Chaves-Belenenses. FC Porto e Sporting jogam no sábado. Os dragões visitam o Portimonense às 18h00 e os leões vão à Vila das Aves às 20h30. Benfica e Braga entram em ação no domingo. Os guerreiros recebem o Tondela às 17h30 e os encarnados abrem as portas ao Vitória de Setúbal, às 20h00.

A jornada 30 arranca a 19 de abril, também sexta-feira, às 15h30, com um Tondela-Boavista. O Sporting joga no mesmo dia, às 18h00, no terreno do Nacional. Braga e FC Porto entram em campo no sábado. Os minhotos visitam o Feirense às 18h00 e os portuenses recebem o Santa Clara às 20h30. O Benfica joga com o Marítimo, em casa, no domingo, às 20h15.

Os seis jogos dos três grandes terão relato em direto na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.