Sérgio Conceição rendido a Loum. "FC Porto tem aqui um médio para os próximos anos"

Sérgio Conceição acredita que Loum tem grande potencial e capacidade para se afirmar no FC Porto.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador portista lembrou que o médio senegalês, contratado em janeiro ao Moreirense, ainda não se estreou porque esteve lesionado durante "várias semanas".

Apesar disso, Sérgio Conceição desfez-se faz uma avaliação muito positiva do médio-defensivo, de 22 anos: "Vejo um jogador muito interessante, com grande futuro, grande capacidade física, com vontade e ambição muito grandes também. Muito sinceramente, acho que o FC Porto tem aqui um médio [com quem] nos próximos anos pode estar tranquilo naquela posição. Tem qualidade e capacidade para se impor numa equipa como o FC Porto, que é de exigência máxima."

Com tantos elogios do treinador, não será de estranhar se Loum se estrear pelo FC Porto em breve. Sérgio Conceição não confirmou se o médio jogará frente ao Braga, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, contudo, admitiu que o jogador "está bem" fisicamente.

"Uma semana e meia antes do jogo que antecedeu a paragem para as seleções, ficou bem. Jogou na seleção, está apto. Está em condições de a qualquer momento se estrear, sem dúvida nenhuma", referiu.

Sérgio fazia a antevisão do jogo das "meias" da Taça, que se joga na terça-feira, às 20h15, no Municipal de Braga. O Braga-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.