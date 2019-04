Alex Telles tanto pode parar por semana e meia, como por três

O tempo de paragem de Alex Telles ainda não é certo. O lateral-esquerdo do FC Porto tanto pode regressar à ação dentro de semana e meia, como de duas ou mesmo três, segundo explicou Sérgio Conceição.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, de antevisão da visita ao Sporting de Braga, a contar para a Taça de Portugal, o treinador do FC Porto confirmou que Telles não estará nesse jogo. Ainda assim, insistiu que a lesão, uma bursite na anca direita, "não é nada de grave".

"Parece que serão duas semanas, será uma semana e meia, serão três semanas [de paragem]. Depois, depende um bocadinho da recuperação do jogador e do suportar de alguma dor que possa haver. E da própria recuperação, que varia de jogador para jogador", explicou o técnico.

Sérgio obrigado a encontrar uma solução



Face à ausência de Alex Telles para, pelo menos, os jogos com Braga e Boavista, Sérgio terá de encontrar alternativas. Wilson Manafá jogava a lateral-esquerdo no Portimonense, pelo que poderá ser opção.

No entanto, Manafá não foi inscrito na Liga dos Campeões, pelo que, se a paragem se estender até à primeira mão dos quartos de final da prova, em Liverpool, Sérgio Conceição terá um caso bicudo para resolver:

"Temos de ter soluções para essa eventualidade. Se não jogar um jogador que normalmente joga, tem de jogar outro. Depois, é importante que esse elemento encaixe na equipa. Vamos ver, vamos trabalhar. É preocupante para mim, no sentido em que tenho de arranjar soluções. Mas a seu tempo. Amanhã [terça-feira, contra o Braga], o Alex de certeza que não está. Estará outro jogador. E depois, mais à frente, logo se verá, no jogo com o Boavista e assim sucessivamente. Temos de ir arranjando soluções de acordo com a nossa equipa, o adversário e a competição."



A segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal joga-se na terça-feira, às 20h15, no Municipal de Braga. Os dragões têm vantagem, fruto da vitória, por 3-0, obtida na primeira mão. O Braga-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.