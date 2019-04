Thiago Santana renova contrato com o Santa Clara

O Santa Clara anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Thiago Santana.

No site oficial, o clube açoreano revelou que o avançado brasileiro, de 26 anos, assinou novo vínculo para as próximas três épocas, até 2022.

Thiago Santana vai na segunda época ao serviço do Santa Clara, com 20 golos em 45 jogos. O avançado arrancou esta temporada em força, com três golos em cinco jogos, mas uma lesão grave manteve-o arredado da competição entre setembro e março. Regressou na 27.ª jornada, no sábado, com cinco minutos na vitória, por 1-0, frente ao V. Guimarães.