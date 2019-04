Com ou sem 3-0, Sérgio Conceição não quer "ir passar o tempo" a Braga

Sérgio Conceição recusa-se a encarar a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no terreno do Braga, como decidida, apesar de ter dado importante passo rumo à final com a vitória da primeira mão, por 3-0.

"É importante, em termos anímicos, percebermos que estamos a meio de uma eliminatória e não podemos relaxar à sombra dessa vantagem. Vamos defrontar uma equipa forte e o jogo está 0-0. Podia estar com outro resultado e eu pensaria da mesma forma. Preparámos o jogo com o intuito não de ir passar o tempo, mas de o ir ganhar", frisou o treinador do FC Porto, esta segunda-feira, na conferência de antevisão da partida.

Embora tenha salientado que escolherá "o melhor onze" para o jogo, Sérgio admitiu que pode fazer algumas alterações no onze inicial, em função de "ver os jogadores que fisicamente poderão dar resposta positiva". De qualquer forma, o cansaço não pode afetar a equipa.

"Somos um clube grande, o FC Porto, e estamos habituados a jogar muitos jogos ao longo da época. Não vai ser um problema", garantiu.

Entre Sporting e Benfica, a final do Jamor



No sábado, para a I Liga, o Porto ganhou em Braga, porém, Sérgio avisou que "os jogos são todos diferentes". A ambição é que se mantém: "Queremos muito estar no Jamor a disputar a final da Taça de Portugal."

O técnico portista espera um Braga "mais audaz e mais subido no campo, porque tem de ir à procura de fazer golos". Entre Benfica e Sporting, Sérgio não tem preferência; primeiro pensa "em estar na final".

A segunda mão das "meias" da Taça está marcada para terça-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Braga. O Braga-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.