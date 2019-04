Braga lutará "até ao fim" para chegar ao Jamor apesar da desvantagem

Abel Ferreira considera que o facto de ter perdido por 3-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal não deve impedir o Sporting de Braga de dar o máximo e "lutar até ao fim" para virar a eliminatória.

"Queremos ficar em primeiro para nós próprios", declarou o treinador do Sporting de Braga, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão da receção ao FC Porto, a contar para a segunda mão.

Abel salientou que o Braga deve "sentir orgulho" por ter chegado às meias-finais da Taça e, embora o favoritismo esteja do lado do FC Porto, garantiu que a sua equipa vai "lutar até à última gota" para ganhar:

"Queremos competir e ser fiéis a nós próprios. Queremos jogar bem, porque só assim estaremos mais próximos de ganhar, e ser fiéis às nossas ideias, seja contra quem for e seja onde for. Vamos jogar para vencer. Lutaremos por esta eliminatória até ao fim, até à nossa última gota de suor. São estes jogos que nos fazem crescer, que nos põem à prova. Nós gostamos é destes jogos, de jogar com os melhores."

A desvantagem de três golos trazida do Dragão obriga o Braga a vencer por quatro. Em resposta a esse obstáculo, Abel lembrou que "no futebol tudo é possível" e vincou a sua confiança: "Esperamos um jogo épico."

Abel quer repetir exibição e mudar o resultado



A última amostra de um Braga-FC Porto foi no sábado, para a I Liga, num jogo muito equilibrado que pendeu para o lado dos dragões, por 2-3.

Abel Ferreira enalteceu o "jogo altamente competente, em que ficou bem vincada a qualidade e estratégia" da sua equipa e a forma como "armadilhou" o FC Porto, "que só fez golos de bola parada".

"Vamos fazer exatamente isso. Vamos continuar a ser fiéis à nossa identidade. O meu discurso não muda em função do que quer que seja. Quem percebe de futebol sabe que o último jogo foi altamente rico a muitos níveis. Infelizmente, o resultado caiu para o nosso adversário. Mas cada jogo tem uma história, é único e irrepetível. Temos a intenção de jogar para vencer e lutar pela eliminatória até ao fim. O FC Porto está em vantagem, mas lutaremos até ao último segundo", assegurou.

Face à congestão do calendário, é possível que as duas equipas, especialmente o FC Porto, façam gestão do plantel. Independentemente disso, Abel frisou que "são duas equipas com identidades muito fortes", pelo que "qualquer equipa que o FC Porto apresente será forte e o Braga a mesma coisa". "Acredito que a identidade das equipas se vai manter porque tem a ver com as ideias do treinador", explicou o técnico.