Steve McClaren despedido do Queens Park Rangers

O Queens Park Rangers anunciou, esta segunda-feira, o despedimento de Steve McClaren do comando técnico da equipa principal de futebol.

No site oficial, o clube inglês comunicou que a equipa será orientada, de forma interina, por John Eustace, até ser encontrado um novo treinador.

"Tomar uma decisão como esta nunca é fácil, particularmente no caso de alguém tão profissional e dedicado como o Steve [McClaren]. Estamos gratos pelo que fez enquanto esteve connosco", afirmou o CEO do QPR, Lee Hos, em declarações reproduzidas no site do clube.

McClaren deixa o QPR no 18.º lugar do Championship, segundo escalão do futebol inglês, com mais 11 pontos que a primeira equipa abaixo da linha de água, o Rotherham. Na última jornada de 2018, os londrinos estavam no oitavo lugar, a disputar o acesso aos lugares de "play off" de promoção. A queda vertiginosa deve-se às 10 derrotas registadas nos 14 jogos disputados em 2019, com três empates e apenas uma vitória.