Dez citações da exortação apostólica “Cristo Vive”

A exortação apostólica “Cristo Vive”, divulgada esta terça-feira pelo Vaticano, é longa e trata de temas muito variados.

Embora a Renascença tenha abordado alguns desses temas de forma específica noutros artigos, aqui apresentam-se algumas das principais citações que, apesar de não se enquadrarem necessariamente nos principais temas, não deixam de merecer algum destaque.

Estas são dez das mais fortes passagens da exortação “Cristo Vive”.

Deixa Jesus erguer-te

Se tu perdeste o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade, Jesus apresenta-se diante de ti tal como se apresentou diante do filho morto da viúva e, com todo o seu poder de Ressuscitado, exorta-te: “Jovem, Eu te ordeno, levanta-te!” (#20)

Igreja jovem quando é ela mesma

Peçamos ao Senhor que liberte a Igreja daqueles que a querem envelhecer, encerrar no passado, detê-la, imobilizá-la. Peçamos também que a liberte de outra tentação: julgar que é jovem porque cede a tudo aquilo que o mundo lhe oferece, julgar que se renova porque esconde a sua mensagem e se mimetiza com os demais. Não. É jovem quando é ela própria, quando recebe a força sempre nova da Palavra de Deus, da Eucaristia, da presença de Cristo e da força do seu Espírito em cada dia. É jovem quando é capaz de regressar uma e outra vez à sua fonte. (#35)

A Igreja não é um museu

Uma Igreja na defensiva, que perde a humildade, que deixa de escutar, que não permite que a ponham em questão, perde a juventude e converte-se num museu. Como poderá acolher, desse modo, os sonhos dos jovens? Mesmo que detenha a verdade do Evangelho, isso não significa que a tenha compreendido plenamente; pelo contrário, deve crescer continuamente na compreensão desse tesouro inesgotável. (#41)

Jovens são “terra sagrada”

O coração de cada jovem deve, portanto, ser considerado “terra sagrada”, portador de sementes de vida divina, diante da qual nos devemos “descalçar” para nos podermos aproximar e penetrar a fundo no Mistério. (#67)

Adultos querem roubar a juventude para si

A cultura atual apresenta um modelo de pessoa muito associado à imagem do jovem. Sente-se belo quem aparenta juventude, quem se submete a tratamentos para fazer desaparecer as marcas do tempo. Os corpos jovens são constantemente usados pela publicidade para vender. O modelo de beleza é um modelo juvenil, mas estejamos atentos, porque isso não é um elogio para os jovens. Significa apenas que os adultos querem roubar a juventude para si, e não que respeitam, amam e cuidam dos jovens. (#79)

Abertura à imigração

Peço de modo especial aos jovens que não caiam nas redes de quem os quer fazer confrontar com outros jovens que chegam dos seus países, apresentando-os como seres perigosos e como se não tivessem a mesma dignidade inalienável de todo o ser humano. (#94)

Entrega generosa e fecunda

Precisas de reconhecer uma coisa fundamental: ser jovem não é apenas a busca de prazeres passageiros e de êxitos superficiais. Para que a juventude cumpra a finalidade que tem no percurso da tua vida, deve ser um tempo de entrega generosa, de oferenda sincera, de sacrifícios que doem, mas que nos tornam fecundos. (#108)

Este dia pode ser o teu último

Porque é verdade que este dia da tua juventude pode ser o último, e então vale a pena vivê-lo com toda a garra e com toda a profundidade possível. (#148)

Cuida da ligação ao Senhor, como cuidas da ligação à net

Procurar o Senhor, guardar a sua Palavra, tentar responder-lhe com a própria vida, crescer nas virtudes, isso torna fortes os corações dos jovens. Para isso é necessário manter a ligação com Jesus, estar alinhados com Ele, visto que não crescerás em felicidade e santidade só pelas tuas forças e pela tua mente. Assim como te preocupa não perder a ligação à Internet, cuida que esteja ativa a tua ligação com o Senhor, e isso significa não cortar o diálogo, escutá-lo, contar-lhe as tuas coisas e, quando não souberes claramente que deverias fazer, perguntar-lhe: “Jesus, que farias Tu em meu lugar?” (#158)

Ideologias que escravizam

Juntamente com as estratégias do falso culto da juventude e da aparência, hoje promove-se uma espiritualidade sem Deus, uma afetividade sem comunidade e sem compromisso com os que sofrem, um medo dos pobres, vistos como seres perigosos, e uma série de ofertas que pretendem fazer-vos crer num futuro paradisíaco que sempre se protelará para mais tarde. Não vos quero propor isso e, com todo o meu afeto, quero recomendar-vos que não vos deixeis dominar por esta ideologia que não vos tornará mais jovens, mas que vos converterá em escravos. Proponho-vos outro caminho, feito de liberdade, de entusiasmo, de criatividade, de novos horizontes, mas cultivando ao mesmo tempo essas raízes que alimentam e sustentam. (#184)