Osaka sobrevive à revolução no "top-10" mundial

Naomi Osaka mantém a liderança do "ranking" WTA, na atualização desta segunda-feira. A tenista japonesa, que teve o lugar em risco durante o Open de Miami, será a número um, pelo menos, até ao próximo torneio em que Simona Halep participar. A romena falhou o assalto à liderança, mas ficou a apenas 239 pontos de recuperar o trono.

Halep passou de terceira a segunda classificada, por troca com a checa Petra Kvitová. A também checa Karolina Plísková, que impediu Halep de subir à liderança, ao eliminá-la a nas meias-finais de Miami, mas depois perdeu na final, escalou três lugares e é, agora, a número quatro do mundo. O quinteto da frente é fechado pela alemã Angelique Kerber.

A vencedora do Open de Miami, a australiana Ashleigh Barty, entrou pela primeira vez no "top-10". No sexto lugar, melhor posição da carreira, está a holandesa Kiki Bertens. Quem sofreu com isso foram a ucraniana Elina Svitolina, agora sétima, a norte-americana Sloane Stephens, e a lenda Serena Williams, que não disputou o Open de Miami, por lesão.



Osaka foi, assim, a única tenista do "top-10" mundial que não mudou de posição. Ainda assim, tem Halep a menos de 250 pontos e Kvitová e Plísková a menos de 500, na antecâmara de vários torneios de peso.

Entre as portuguesas, Inês Murta é a melhor colocada, no 613.º posto. A escalada de quatro lugares coloca-a às portas do "top-600". Em 625.º, está Maria João Koehler, com Francisca Jorge na 649.ª posição.

"Ranking" WTA



1 - Naomi Osaka (6021 pontos)

2 - Simona Halep (5782)

3 - Petra Kvitová (5645)

4 - Karolina Plísková (5580)

5 - Angelique Kerber (5165)

6 - Kiki Bertens (5050)

7 - Elina Svitolina (5020)

8 - Sloane Stephens (4287)

9 - Ashleigh Barty (4275)

10 - Aryna Sabalenka (3595)

11 - Serena Williams (3461)

...

613 - Inês Murta

625 - Maria João Koehler

649 - Francisca Jorge