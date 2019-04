Proença garante que o Gil Vicente estará na I Liga no próximo ano

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, confirmou que o Gil Vicente estará na I Liga na próxima temporada e que os clubes do G-15 já estão esclarecidos em relação aos termos da subida.

Em declarações à saída da reunião do G-15 - grupo de clubes do principal escalão menos o FC Porto, Benfica e Sporting -, que decorreu em Vila Nova de Gaia, Proença diz que se trata de um "ponto final" em relação à discussão da subida do clube minhoto, e abre a porta a uma eventual compensação ao emblema que acabará por descer na 16ª posição, condição necessária para a subida do Gil Vicente:

"É um ponto final na questão. Foram diversos os assuntos discutidos e a clarificação objetiva de que o Gil Vicente, para o próximo ano, estará na I Liga, o que era um facto adquirido, mas havia algumas questões que era preciso interpretar, nomeadamente em termos de regulamento. A grande conclusão foi perceber que eventualmente terão de descer mais clubes do que o normal. O tema foi discutido e eventualmente haverá uma compensação", disse.

O presidente da Liga de Clubes deixou ainda um agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol pela forma como tratou o processo de reintegração do Gil Vicente: "Não podemos deixar de enviar uma palavra à FPF pela forma como tratou este processo. Nunca é fácil resolver um caso com mais de 13 anos e que nunca teve uma decisão".

O G-15 convocou esta reunião com o presidente da Liga de Clubes, com "caráter de urgência", de forma a obter esclarecimento "em relação àquilo que foi o memorando, o acordo e a norma em rigor", relativamente à reintegração do Gil Vicente.

Presidente do Paços de Ferreira fala em ponto de partida

Paulo Meneneses, presidente da SAD do Paços de Ferreira, respondeu às questões dos jornalistas e acredita que a subida do Gil Vicente se trata de uma decisão final, mas nunca uma conclusão de um longo processo de integração do clube:

"É a decisão que já esperavamos e que foi mais ou menos consensual. Há opiniões divergentes que nos fazem refletir, mas não se trata de uma conclusão, mas sim de um ponto de partida para o que aí vem, que é o processo de reintegração do Gil Vicente".

O presidente do emblema pacense, que também se prepara para regressar à I Liga, reconhece que o clube que descer ao segundo escalão através do 16º posto da tabela poderá ser financeiramente recompensado: "Precisamos de ter um sentido de responsabilidade. Associado à subida do Gil Vicente, há pelo menos um clube que vai ser afetado. Temos de criar condições para que esse clube seja afetado o mínimo possível, através de conforto financeiro. É uma questão que saberemos avaliar e que vamos decidir em breve".