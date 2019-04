Sporting prepara Benfica com dois regressos e ainda sem Bas Dost

O Sporting continuou a preparação para a receção ao Benfica, na quarta-feira, com destaque para os regressos de Tiago Ilori e Diaby.

O avançado maliano tinha regressado lesionado dos trabalhos com a seleção, e Ilori está recuperado dos problemas no ligamento lateral interno do joelho direito. Os dois treinaram com o grupo de trabalho, sem limitações. João Silva, defesa do plantel sub-23, foi também chamado por Marcel Keizer para integrar a sessão.

Bas Dost, que falhou o jogo em Chaves devido a uma contusão óssea no joelho direito, voltou atreinar condicionado no relvado e a realizar tratamento, e continua em dúvida para o jogo com o Benfica. Battaglia realizou tratamento.

O Sporting-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h45, em Alvalade, a contar para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal. A primeira mão, no Estádio da Luz, terminou com uma vitória encarnada por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.