Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aperta vigilância a voos vindos de Angola

Durante toda a última semana, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) controlou de forma mais rigorosa todos os voos provenientes de Angola que chegaram ao Aeroporto de Lisboa. O objetivo era fiscalizar eventuais casos de trafico de pessoas – sobretudo menores.

Foram sete dias de operação, durante os quais, para além do habitual controlo documental, os inspectores do SEF também deram especial atenção a quem viajava com crianças.



Nos 28 voos que chegaram entre segunda-feira e domingo, foi controlado um total de quatro mil passageiros, sendo que desses, 350 eram menores de idade.

Em quatro casos, o SEF teve dúvidas sobre a situação documental das crianças e essas situações mereceram uma verificação mais detalhada. Foi num desses casos suspeitos, que acabou por revelar-se a única situação ilegal detectada durante toda a operação.

O SEF deteve um homem angolano que acompanhava duas mulheres com três filhos bebés – todos também angolanos. O homem está agora indiciado pelos crimes de falsificação de documento e auxílio à imigração ilegal.

Em causa não está, aparentemente, um esquema de tráfico de seres humanos, mas sim auxílio à imigração ilegal. O homem é suspeito de ser o organizador da viagem daquelas mulheres e respetivos filhos – com idades entre os dois e os quatro anos.

Elas acabaram por pedir asilo a Portugal e aguardam os desenvolvimentos do processo para já no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. O suspeito deverá ser ouvido ainda esta segunda-feira por um juiz de instrução.