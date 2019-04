Lino: "Não há substituto à altura de Alex Telles"

A lesão de Alex Telles este sábado, em Braga, deixa em aberto uma vaga complicada de preencher, pelo menos para os desafios mais próximos do FC Porto. O internacional brasileiro tem sido um dos imprescindíveis para Sérgio Conceição e para Lino, ex-jogador dos azuis e brancos, "não há ninguém à altura" no plantel.

O antigo lateral esquerdo sublinha a relevância do camisola "13" portista, destacando que, por alguma razão, Telles "jogou quase todos os jogos": "Para o jogo com o Liverpool não vejo ninguém à altura para fazer o que o Telles fazia. Há um motivo pelo qual fez os jogos quase todos, numa altura em que qualquer erro pode ser fatal".

Nestas declarações a Bola Branca, Lino fala também do novo embate, este terça-feira entre Braga e Porto, uma vez mais na Pedreira, mas na terça-feira em jogo relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os azuis e brancos venceram o primeiro embate por 3-0, vantagem que "tranquiliza" o clube portista:



"É uma vantagem que dá tranquilidade, pode ir mais descansada, mas não há jogos iguais. O Braga vê uma hipótese de vencer o FC Porto, mas acredito que o Porto vai passar à final", disse.

Quanto a poupanças, Lino não antevê grandes poupanças no FC Porto, apenas mexidas pontuais e por motivos de força maior. O antigo lateral lembra que sem "duas ou três peças", a equipa pode não estar à altura da tarefa, tal, como sucedeu diante do Benfica, no Estádio do Dragão.

O Braga-FC Porto tem apito inicial marcado para as 20h15 desta terça-feira, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.