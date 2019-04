Allegri espera contar com Ronaldo para o Ajax

Cristiano Ronaldo continua em dúvida para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax. Em conferência de imprensa, o treinador Massimiliano Allegri atualizou a lesão do avançado português:

"Esperamos tê-lo para o jogo contra o Ajax. É difícil, mas vamos tentar. Está a trabalhar todos os dias para isso e estamos confiantes", começou por dizer.

CR7 lesionou-se pela seleção portuguesa, frente à Sérvia, ainda durante a primeira parte, com um problema muscular. Allegri diz que o português está "a fazer o que pode", mas a Juventus quer ser cuidadosa com a sua recuperação:

"O exame de hoje mostrou que está muito melhor. Faltam nove dias e temos tempo para avaliar a situação. Ele está a fazer o que pode, mas é normal que tenhamos cuidado", rematou.

Ronaldo é baixa confirmada para as próximas duas partidas do campeonato, esta terça-feira, contra o Cagliari, e no sábado, na receção ao AC Milan. O jogo contra o Ajax, em Amesterdão, está marcado para o dia 10 de abril.