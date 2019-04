Hassan aprova "segunda vida" de Taarabt no Benfica

Hassan Nader, antigo ponta-de-lança marroquino do Benfica, aprova a "segunda vida" de Adel Taarabt ao serviço do clube encarnado. No sábado, o médio de 29 anos estreou-se pela equipa principal do Benfica, na quarta temporada vinculado ao clube. Em entrevista a Bola Branca, Hassan elogia as capacidades de Taarabt:

"Nasceu outra vez. Acho que é muito bom, pelo futebol que tem nos pés e por toda a sua qualidade. A CAN 2019 joga-se já em junho e se ele começar a jogar no Benfica, com a confiança dos treinadores e colegas, pode bem voltar à seleção. Precisamos de jogadores com a sua qualidade".

O compatriota, hoje com 53 anos, acredita que a utilização de Taarabt não será a pensar na sua venda no final da época: "Acho que está a recuperar para o Benfica. Eles precisam de todos os jogadores porque estão em primeiro lugar na Liga e a luta com o FC Porto vai ser até ao fim. Acho que não deve ser vendido, mas depende sempre dos dois lados".

Taarabt chegou à Luz em 2015, proveniente do Queens Park Rangers. Depois de uma temporada em que apenas jogou pela equipa B, seguiram-se dois anos de empréstimo ao Génova. Esta época, sem colocação, Taarabt integrou a equipa B durante a primeira metade da época, com Bruno Lage, treinador que lhe deu a oportunidade de se estrear este sábado, contra o Tondela.