Litos: "O Sporting precisa de se agarrar à Taça de Portugal"

Litos, antigo jogador do Sporting, acredita que os leões podem sonhar com a passagem à final da Taça de Portugal. Em declarações à margem de um congresso de treinadores, em Portimão, o antigo médio do Sporting destaca o golo de Bruno Fernandes no Estádio da Luz, na primeira mão, que deixou a eliminatória em aberto:

"O golo do Bruno Fernandes na Luz abriu essa esperança. Se tivesse ficado 2-0, seria muito difícil, mas mesmo contra um Benfica neste momento, acho que o Sporting tem essa possibilidade", começou por destacar.

Com quase 200 jogos somados pelo clube de Alvalade, Litos diz que será um jogo de grande pressão para as duas equipas, principalmente para o Sporting, que verá na Taça a última possibilidade de levantar outro troféu esta época, depois de conquistada a Taça da Liga, em janeiro:

"O Sporting precisa de se agarrar à Taça para o grupo se sentir satisfeito. Farão tudo para ir à final, mas o Benfica também tem a pressão porque precisa de títulos. O Sporting ganhou a Taça da Liga e o Benfica ainda nada, apesar de estar em três frentes e bem posicionado para ser campeão. A Taça todos querem conquistar e há pressão dos dois lados. Acho que a maior obrigação de vitória é do Sporting, porque está menos bem na Liga e porque jogará em casa".

Equipa dependente de Bruno Fernandes

Litos olha para a equipa do Sporting cada vez mais dependente de Bruno Fernandes, que voltou a marcar este fim-de-semana, no terreno do Chaves, igualando Bas Dost como o melhor marcador do clube na Liga esta época, com 14 golos:

"É um Sporting muito irregular e que depende muito do Bruno. Se tivesse o Bas Dost num bom momento, mas vê-se que não está no melhor plano físico. O Bruno Fernandes é o que mais desiquilibra, pega na equipa e empurra-a para a frente", disse.

A estreia a marcar de Luiz Phellype pelo Sporting contra o Chaves recebe aprovação de Litos, que dá conta da crescente motivação do reforço de inverno dos leões:

"Ainda não tinha feito grande coisa, mas estes dois golos dão-lhe confiança. Teve pormenores muito bons. Até brinquei e disse que teve momentos de Pelé e outros de "Lelé". A qualidade dele surge com esta confiança. Veio da II Liga e não é fácil", rematou.

O Sporting-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio de Alvalade. A primeira mão da meia final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz, terminou com uma vitória encarnada por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.