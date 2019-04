Matheus Pereira: "Vi que não podia acreditar na palavra de Peseiro"

Matheus Pereira foi convocado para a primeira partida do campeonato, no terreno do Moreirense, ficou fora da ficha de jogo e recorreu ao Twitter para criticar a decisão, o que não agradou José Peseiro, que condenou a atitude na conferência de imprensa após a partida. Pouco depois, Matheus rumou ao Nuremberga.

"Durante a semana falei com o José Peseiro para saber o que precisava para entrar nas contas e ser uma opção regular. Ele dizia-me uma coisa e depois no fim-de-semana fazia outra. Fiquei inseguro e vi que já não podia acreditar na palavra dele, então decidir procurar outro clube", começou por dizer.

Matheus Pereira, extremo emprestado pelo Sporting ao Nuremberga, falou sobre a sua primeira experiência no estrangeiro, e explicou o motivo da saída do clube leonino. Em entrevista ao jornal "Record", o avançado de 22 anos diz que não confiava na palavra do treinador José Peseiro:

Afirmação no Sporting continua a ser objetivo

O extremo diz não estar arrependido de ter rumado à Bundesliga. O Nuremberga está em zona de despromoção, e Matheus Pereira fez o seu primeiro golo este fim-de-semana, na receção ao Augsburgo.

"Não me arrependo porque estou a jogar com alguma regularidade. Mas, como é óbvio, preferia ter ficado no Sporting, pelo que me disseam, porque é o meu sonho. Queria ficar e mostrar o meu potencial".

Com um empréstimo a findar no final da temporada, Matheus tem ainda o seu futuro por decidir, apesar de saber que se vai apresentar no Sporting para o arranque da temporada 2019/20:

"Não se de nada. Vou regressar ao Sporting no fim da época, porque acaba aqui o contrato. Não sei o que vai acontecer, mas quero ser feliz a jogar, seja em que clube for. Tenho o objetivo de me afirmar e conquistar grandes coisas no Sporting, é a minha casa e acho que ainda não tive uma verdadeira oportunidade".