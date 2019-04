Alex Telles preparado para rumar com Herrera ao Atlético de Madrid

Para além de Héctor Herrera, o Atlético de Madrid quer também assegurar a contratação de Alex Telles, lateral-esquerdo do FC Porto, diz o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, a direção do emblema "colchonero" prepara-se para desembolsar 30 milhões de euros para assegurar a contratação do defesa esquerdo. Telles tem contrato com o FC Porto até 2021, com uma cláusula de 40 milhões de euros. Pelo que afirma "A Bola", o negócio será realizado por um valor abaixo da cláusula.

O Atlético de Madrid anunciou recentemente a venda de Lucas Hernández para a próxima temporada, por 80 milhões de euros, e quer reforçar o lado esquerdo da defesa, já que Filipe Luís também deixará o clube no verão, no final de contrato.

Para além de Telles, a publicação garante ainda que Herrera já tem acordo assinado com o clube de Madrid. O atual capitão dos dragões termina contrato a 30 de junho e assinou um vínculo de longa duração com o novo clube.

Héctor Herrera foi contratado ao Pachuca, do México, em 2013, por oito milhões de euros, por 80% do passe. O internacional mexicano está há seis épocas no FC Porto e conta com 33 golos marcados em 237 jogos. Um deles cimentou o seu estatuto no Dragão: o golo na Luz que acabaria por valer a conquista do título de campeão, na última época.

Já Alex Telles foi contratado ao Galatasaray, em 2016, depois de uma temporada emprestado ao Inter de Milão. Desde então leva dez golos apontados em 134 jogos disputados. O internacional brasileiro recupera atualmente de uma bursite, lesão sofrida na última partida em Braga, e poderá falhar a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool.