"Buzzer-beater" de Trae Young dá a vitória aos Hawks sobre os Bucks

Trae Young voltou a brilhar. O "rookie" dos Atlanta Hawks fez 12 pontos, 16 assistências e apontou o "buzzer-beater" que deu a vitória frente aos líderes da conferência este, Milwaukee Bucks, no último segundo do primeiro prolongamento.

Com a sua equipa a perder por 135-134 e apenas um segundo restante no cronómetro, Trae Young aproveitou um ressalto ofensivo e marcou o ponto que deu a vitória aos Hawks.

"Ice Trae", como é conhecido, é o único "rookie" a ter disputado e começado todos os jogos da NBA esta época. O base dos Hawks disputará o prémio de "Rookie of The Year" com o Luka Doncic, dos Dallas Mavericks. Curiosamente, os dois jogadores foram trocados imediatamente após o "draft". Na terceira escolha, Doncic foi escolhido pelos Hawks e Trae foi selecionado, na quinta escolha, pelos Dallas Mavericks, troca efetuada antes da cerimónia ter terminado.

Apesar da vitória, os Hawks estão já afastados da luta por um lugar nos "play-offs". A equipa ocupa o 12º lugar na conferência este, com 28 vitórias e 49 derrotas. Milwaukee Bucks lideram, com 57 vitórias e 20 derrotas, o melhor registo da NBA.

Veja o ponto de Trae Young que deu a vitória: