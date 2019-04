Racing de Lisandro López vence campeonato argentino

O Racing sagrou-se campeão argentino, na madrugada desta segunda-feira, após um empate a uma bola no terreno do Tigre.

A uma jornada do fim do campeonato, o Racing aproveitou o empate do Defensa y Justicia, em casa, contra o Uníon, para se sagrar campeão. A equipa azul e branca passou a somar 56 pontos, mais quatro do que o segundo classificado.

A principal figura do Racing é o experiente avançado e ex-FC Porto, Lisandro López. Aos 36 anos de idade, "Licha" apontou 17 golos no campeonato, o melhor marcador da prova.

Lisandoro regressou ao Racing, clube de formação, em 2016, emblema que deixou em 2005 para rumar ao FC Porto. No emblema portista realizou 150 jogos e apontou 63 golos. Lisandro representou ainda o Lyon, Al Gharafa (Catar) e Internacional.

River Plate, vencedor da Taça Libertadores, termina a temporada no quarto lugar, independentemente dos resultados da última jornada. Boca Juniors, que venceu o campeonato nas últimas duas edições, é terceiro, mas pode ainda ultrapassar o Defensa y Justicia no segundo posto.