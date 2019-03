França. Jardim perde, Paulo Sousa empata

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, perdeu por 1-0 na receção ao aflito Caen, em jogo da 30.ª jornada da Liga francesa de futebol, que redundou na primeira derrota do técnico desde que regressou aos monesgascos.

Com os internacionais lusos Gelson Martins e Rony Lopes de início, mas sem Adrien Silva, castigado, o Mónaco cedeu perante o 18.º e antepenúltimo colocado, que não vencia há 11 partidas, por culpa de um golo de Enzo Crivelli, aos 23 minutos.

O conjunto do Principado, que ocupa a 16.ª posição, com 30 pontos, ainda não tinha sido derrotado desde que Leonardo Jardim voltou ao clube, no final de janeiro, para substituir Thierry Henry.

Nos oito encontros anteriores, o Mónaco averbou quatro vitórias e três empates na Ligue 1, além de uma outra igualdade na Taça da Liga, que terminou com a eliminação dos monegascos, no desempate por grandes penalidades.

Já o Bordéus, orientado por Paulo Sousa, não saiu de um nulo na visita ao Amiens, naquele que foi o segundo empate do técnico português no mesmo número de jogos à frente dos girondinos, que continuam no 13.º lugar, com 35 pontos.

Na outra partida do dia, o Nice voltou aos triunfos no campeonato, batendo por 1-0 o lanterna-vermelha Dijon, com um tento de Pierre Lees Melou, aos 60 minutos.