Federer conquista torneio de Miami

Roger Federer conquistou o torneio Masters 1.000 de Miami em ténis, ao vencer na final o norte-americano John Isner pelos parciais 6-1 e 6-4. É o 101.º título no circuito profissional do tenista suíço.

Perante o nono classificado do ranking ATP e vencedor da última edição do torneio, Federer, de 37 anos, alcançou a quarta vitória na prova, depois das conquistas de 2005, 2006 e 2017, e a 28.ª em torneios Masters 1.000.

O antigo número um do mundo e atual quinto colocado da hierarquia precisou de uma hora e quatro minutos para ultrapassar Isner, naquela que foi a sexta vitória do helvético em oito confrontos com o norte-americano.

Federer arrecadou, com relativa facilidade, o 101.º título da carreira, depois de ter alcançado a centena de troféus no início do mês, no torneio do Dubai.