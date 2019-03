Comediante ganha primeira volta das presidenciais na Ucrânia

O comediante ucraniano Volodymyr Zelenskiy ganhou a primeira volta das eleições presidenciais na Ucrânia. Segundo as primeiras sondagens, o comediante segue na liderança com 30,4% dos votos.

Em segundo lugar segue o atual presidente Petro Poroshenko, que obteve 17,8% dos votos.

Espera-se assim que haja uma segunda volta na corrida presidencial que ocorrerá a 21 de abril, uma vez que não se prevê que nenhum dos candidatos obtenha 50%.

Osresultados estão a gerar polémica naquele país de Leste, uma vez que a ex-primeira ministra Ioulia Timochenko afirmou que as sondagens "são desonestas" e que deveria ser ela a ficar em segundo lugar e a ir à segunda volta.

A estas eleições apresentara-se 39 candidatos.

O vencedor herdará um conflito entre tropas ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia no leste.

A economia da Ucrânia também está em risco, já que o próximo líder decidirá se o país vai promover as reformas necessárias para manter o país em um programa de resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI).



Nenhum dos candidatos quer que a Ucrânia volte a estar sob a influência da Rússia.



Zelenskiy, de 41 anos, tornou-se popular com o apelo que fez aos eleitores que estão fartos de corrupção e liderou consistentemente as sondagens, mas as autoridades ocidentais e os investidores estrangeiros estão preocupados com a sua inexperiência.