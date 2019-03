Benfica e Sporting na final de voleibol

O Benfica venceu o Fonte Bastardo por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-12 e 25-15, e joga final do campeonato de voleibol com o Sporting.

No Pavilhão da Luz, os encarnados não deram hipóteses à equipa açoriana no terceiro embate da meia-final.

Um ano depois, os 'encarnados' estão de volta à final do campeonato nacional de voleibol, reencontrando o Sporting.

Os leões bateram, também este domingo, o Sporting de Espinho, também por 3-0 na terceira partida das meias-finais.

O Sporting venceu com os parciais de 25-17, 25-22 e 25-21.