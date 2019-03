Aves foge dos lugares de despromoção

O Desportivo das Aves venceu por 2-0 no estádio do Rio Ave, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, distanciando-se dos lugares de despromoção ao escalão secundário.

O Desportivo das Aves inaugurou o marcador em Vila do Conde com um golo do defesa brasileiro Rodrigo Soares, aos 36 minutos, na marcação de uma grande penalidade, que fixou o resultado ao intervalo, tendo aumentado a vantagem aos 83, por Mama Baldé.

O Rio Ave, que não vence em casa para o campeonato há 10 jogos, ocupa a nona posição, com 32 pontos, enquanto o Aves, que se impôs em três dos últimos cinco encontros na condição de visitante, subiu à 12.ª posição, com 29.