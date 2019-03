Miguel Oliveira em 11.º na Argentina e pontua pela primeira vez em MotoGP

O piloto Miguel Oliveira termina o GP da Argentina de MotoGP no 11.º lugar, conquistando os primeiros pontos no ano de estreia.

O português da KTM conquista cinco pontos no segundo grande prémio da temporada e é o primeiro português de sempre a fazer pontos na principal categoria do motociclismo.

Miguel Oliveira foi o melhor dos estreantes neste grande prémio.

A organização chegou a dar o 10.º lugar ao piloto de Almada.

A prova foi vencida por Marc Márquez. O campeão em título dominou a segunda prova do campeonato desde o arranque, terminando com 41.43,688 minutos, menos 9,816 segundos do que o italiano Valentino Rossi (Yamaha) e 10,530 relativamente Andrea Dovizioso (Ducati).