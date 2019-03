Benfica atira-se à arbitragem. "Estamos perante um escândalo. Uma mentira"

O Benfica diz que a arbitragem tem mantido o FC Porto na luta pelo título. Num texto divulgado nas redes sociais, os encarnados consideram “inaceitável” “a impunidade e a falta de decoro com que, jornada após jornada, o FC Porto continua a ser beneficiado pelas arbitragens”.

“Ontem [contra o Sp. Braga] voltou-se a ultrapassar tudo o que é tolerável", lê-se no texto.

Segundo a equipa da Luz, "são esses pontos conquistados que estão a permitir que o FC Porto se mantenha a lutar pelo título".

"Não há memória de uma época tão marcada por sucessivos erros, sempre - mas mesmo sempre! - em benefício da mesma equipa. É tempo de dizer basta. Ou será que ainda não chega?", perguntam.

No texto, o Benfica questiona: "Alguém tem dúvidas de qual seria a decisão da equipa de arbitragem caso o lance do primeiro penálti de que o FC Porto beneficiou em Braga tivesse ocorrido na sua própria grande área? Nunca - mas mesmo nunca! - seria penálti. É a história deste campeonato que o diz.”

“Alguém tem dúvidas de qual seria a decisão se o lance que aconteceu dentro da grande área do FC Porto entre Corona e Wilson Eduardo tivesse ocorrido na outra grande área? Claro que o VAR não fingiria não ter visto. Claro que seria penálti!”.

Sempre com o Sp. Braga – FC Porto como mote, o Benfica continua a deixar perguntas: “Alguém percebe por que razão o treinador do Braga é expulso com aquela facilidade e porque continuamos a ver o outro treinador protestar sistematicamente sem que nada lhe aconteça?".

Depois das várias perguntas, a equipa liderada por Luís Filipe Vieira chega a uma conclusão: "Estamos perante um escândalo. Uma mentira! Um campeonato sujo que envergonha todos aqueles que não aceitam ser cúmplices desta fraude".

O Benfica aproveita também para relembrar outros jogos e lances em que alegadamente o FC Porto terá sido beneficiado: "A lista dos erros mais flagrantes é enorme".

"Entre os casos mais graves, destacam-se: penálti sobre Rochinha no Bessa não assinalado; penálti sobre Nakajima no Dragão não assinalado; golo contra o Feirense em fora de jogo (bem anulado pelo árbitro e incrivelmente validado mais tarde pelo VAR); golo em fora de jogo com o Vitória de Guimarães; vermelho por mostrar a Felipe no Bonfim na fase inicial do jogo; penálti perdoado em Moreira de Cónegos por falta de Militão; penálti não assinalado, ontem, em Braga, por falta de Corona sobre Wilson Eduardo. Não estão aqui nem metade das decisões incompreensíveis que, neste campeonato, já valeram pontos ao FC Porto", escreve a "News Benfica".

O longo texto termina com um apelo do Benfica: "Pelo menos a partir daqui, que apareçam a isenção, o rigor, o equilíbrio, a justiça e o respeito que têm faltado. Sobretudo o respeito pela verdade desportiva".