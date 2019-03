Bispo do Porto.“Nós quando damos, damos qualidade"

“Nós quando damos, damos qualidade” – foi assim como que oferecendo o que de melhor tem que D. Manuel Linda, bispo do Porto, fez uma pequena introdução à cerimónia de ordenação de D. Américo Aguiar, que decorre este domingo, na Igreja da Trindade.

Até agora padre da diocese do Porto, D. Américo Aguiar foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa pelo Papa Francisco. A nomeação foi conhecida dia 1 de março e a ordenação decorre este domingo, na presença de vários bispos e de dezenas de sacerdotes.

A cerimónia começou com uma procissão de entrada na Igreja da Trindade. A procissão teve início nas traseiras da Câmara do Porto e no percurso D. Américo Aguiar foi saudado por muitas pessoas que ali aguardavam e que podem seguir a missa através de ecrã gigante.

Já na Igreja, D. Manuel Linda salientou o percurso e as qualidades e D. Américo, “sacerdote que marcou de forma indelével a diocese do Porto”, reforçando que o fez de uma forma “muito positiva”.

O bispo do Porto também fez referência à própria cidade, que cada vez mais está nos roteiros turísticos, e às suas gentes, “uma comunidade humana que integra a fé na existência do seu dia-a-dia”. E deu deixou o aviso ao novo bispo: “Tu, D. Américo, nunca te esqueças que és um homem do Norte!”

Depois, D. Manuel Linda, naquilo que disse ser uma expressão da plena comunhão entre a Igreja do Porto e a de Lisboa, passou a presidência da celebração a D. Manuel clemente, Patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

“Prescindo livremente do meu direito de cátedra e de jurisdição e entregou-lhe a presidência”, disse D. Manuel Linda, que sucedeu, como bispo do Porto, a D. Francisco António do Santos, que, por sua vez, tinha sucedido a D. Manuel Clemente, quando este deixou a diocese do Porto por ter sido nomeado pelo Papa como Patriarca de Lisboa.

A ordenação será, assim, presidida por D. Manuel Clemente, tendo como co-ordenantes D. Manuel Linda e o arcebispo do Panamá, D. José Domingo Ulloa.

D. Américo Aguiar, o novo bispo, é presidente do conselho de gerência da Renascença, cargo que irá manter, e será o responsável pela logística da organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2022.