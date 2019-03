Miguel Ángel López conquista Volta à Catalunha

O colombiano Miguel Ángel López (Astana) sagrou-se vencedor da 99.ª edição da Volta à Catalunha em bicicleta, ao terminar em 13.º lugar a sexta e última etapa, conquistada pelo italiano Davide Formolo (BORA-hansgrohe), em Barcelona.

Formolo, de 26 anos, completou os 143,1 quilómetros do dia de hoje, em torno do Parque de Montjuïc, em 3:19.41 horas, vencendo isolado e com 51 segundos de vantagem sobre o espanhol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), segundo classificado.

O espanhol subiu seis lugares, para terminar no nono posto da geral final, enquanto o alemão Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) foi terceiro, a 55 segundos, e não conseguiu fazer a 'dobradinha' da sua equipa na meta.

Atrás, chegaram os vários candidatos à vitória final, com López a dar à Astana a oitava vitória na temporada 2019, mantendo os 14 segundos de vantagem sobre o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), segundo.

O também colombiano Egan Bernal (Sky) foi terceiro, a 17 segundos, num 'top 10' que incluiu ainda outro representante da Colômbia, o quarto classificado Nairo Quintana (Movistar), e que foi fechado pelo vencedor de 2018, o espanhol e campeão do mundo de estrada Alejandro Valverde (Movistar).

Para Miguel Ángel López, esta é o terceiro título do ano, depois de vencer a Colômbia 2.1 e a quarta etapa na Catalunha, sendo que pode juntar a prova WorldTour a triunfos na Volta à Suíça (2016), na Milão-Turim (2016) e a dois terceiros lugares em 'grandes voltas', em Espanha e Itália, em 2018.

O português Ricardo Vilela (Burgos-BH) fechou hoje o último dia no 61.º posto, a 6.38 minutos de Formolo, e subiu 20 lugares na geral, terminando a prova na 68.ª posição.