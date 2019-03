Alex Telles com bursite. Saiba o que é

O defesa-esquerdo Alex Telles lesionou-se após a marcação do penálti que deu o segundo golo dos dragões na Pedreira. O departamento médico do FC Porto reavaliou este domingo a situação do internacional brasileiro.

Segundo os dragões, Alex Telles sofre de “bursite na anca direita”, ou seja, tem uma inflamação das bolsas que estão entre o osso e o tendão. A comunicação dos azuis e brancos no site oficial não avança tempo de paragem.

Já na noite de sábado o jogador tinha tranquilizado os adeptos. “Nada é por acaso, acredito no destino e acredito muito em Deus. Ficarei bem e logo, logo estarei no relvado. Obrigado por todas as mensagens. Alegria, fé e boas energias”, escreveu Alex Telles no Instagram.