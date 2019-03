Moçambique. Orgulho e reconhecimento na chegada de 41 militares portugueses

Estão de regresso a Portugal os 41 militares portugueses que partiram para Moçambique para prestar auxílio à população afetada pelo ciclone Idai.

Ao longo da última semana, elementos dos fuzileiros, médicos e uma equipa de comunicações satélite participaram nas missões de auxílio aos civis.

À chegada a Portugal, os militares foram recebidos pela secretária de estado da defesa, Ana Santos Pinto, que faz um balanço positivo da missão portuguesa.

“O trabalho que Moçambique tem pela frente é longo e agora está, essencialmente, nas mãos da sociedade civil e da comunidade internacional. Mas o trabalho que realizaram ao longo desta semana fez toda a diferença”, começou por dizer a secretária de estado. “Fomos acompanhado esse trabalho e estamos não só orgulhosos mas com um sentimento de enorme reconhecimento por aquilo que fizeram”, acrescentou Ana Santos Pinto.

No terreno, a grande prioridade é agora o controlo das doenças. De acordo com as autoridades moçambicanas, há 271 casos de cólera e ainda 276 pessoas infetadas com malária.

Segundo o último balanço das autoridades, o ciclone Idai matou 501 pessoas e fez mais de 1.500 feridos.