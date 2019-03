Gasolina sobe pela oitava semana consecutiva

O preço da gasolina deverá subir esta segunda-feira três cêntimos, ao passo que o preço do gasóleo deverá manter-se.

De acordo com o “Jornal de Negócios”, que cita fonte do sector o preço do litro de gasolina simples de 95 octanas deverá subir para 1,516 euros.

É a oitava semana consecutiva de aumentos no preço deste combustível, cujo preço deverá atingir o valor máximo de novembro passado.

Para quem conduz um carro a diesel, o preço fica nos 1,390 euros por litro.

A subida de preço dos combustíveis deve-se a um aumento do custo do Brent, que subiu mais de 26% desde o início do ano.