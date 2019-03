Israel reabre passagens para a Faixa de Gaza após seis dias de encerramento

Israel reabriu este domingo os pontos de passagem para a Faixa de Gaza, após seis dias do encerramento, como retaliação pelo lançamento de um foguete do lado palestiniano, disse um porta-voz do Ministério da Defesa.

A passagem de Erez, para pessoas, e a passagem de Kerem Shalom, para mercadorias, foram fechadas na segunda-feira passada, quando um foguete lançado da Faixa de Gaza atingiu uma casa no centro de Israel, causando sete feridos.

Esta decisão foi tomada apesar de cinco novos ataques de foguetes na noite de sábado contra Israel e de tiros de tanques israelitas sobre posições do Hamas no enclave palestiniano. As trocas de fogo não fizeram vítimas.

No sábado, ocorreram novas manifestações ao longo da barreira de separação entre Israel e a Faixa de Gaza. Quatro palestinianos foram mortos por tiros israelitas e centenas ficaram feridos.

Israel e o movimento islâmico palestiniano travaram três guerras desde que o Hamas assumiu o poder em 2007 no enclave, que é afetado pelo conflito e pela pobreza.

Desde 30 de março de 2018, milhares de habitantes de Gaza participam todas as semanas nestas manifestações, conhecida como "Grande Marcha do Retorno", ao longo da barreira israelita, quase sempre acompanhadas de violência.

Pelo menos 262 palestinianos foram mortos desde então, durante manifestações ou em ataques israelitas de retaliação por atos hostis do enclave. Dois soldados israelitas foram mortos.

O Egito, um mediador tradicional entre o Hamas e Israel, está a trabalhar para estabelecer uma trégua duradoura, enquanto o movimento islâmico palestiniano e os israelitas procuram evitar um novo confronto.