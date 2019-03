Sporting eliminado da Champions, FC Porto segue na EHF e o Madeira SAD na Taça Challenge

O Sporting foi eliminado nos oitavos-de-final da Champions League de andebol, depois de ter sofrido nova derrota com o Veszprém (35-29), na Hungria.

Liga dos Campeões - 1/8 Final - 1ª Mão

Sporting 28-30 Veszprem (Hungria)

2ª Mão

Veszprem (Hungria) 35-29 Sporting

Já o FC Porto soma a sexta vitória em seis jogos da Taça EHF. Desta vez os dragões derrotaram os romenos do Constanta.

Taça EHF

Grupo C - 6ª Jornada

Holstebro (Dinamarca) 34-22 Cuenca (Espanha)

FC Porto 30-27 Constanta (Roménia)

Classificação

1- FC Porto 6 jogos/12 pontos

2- Holstebro 6/6

3- Constanta 6/4

4- Cuenca 6/2

Por sua vez, o Madeira SAD apurou-se para as meias-finais da Taça Challenge, ao empatar 26-26 com os finlandeses do Dicken, depois de ter ganho na primeira mão.

Taça Challenge - 1/4 Final - 1ª Mão

Madeira SAD 28-27 Dicken (Finlândia)

2ª Mão

Dicken (Finlândia) 26-26 Madeira SAD