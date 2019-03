Estrasburgo venceu Taça da Liga francesa

O Estrasburgo conquistou a Taça da Liga de França em futebol pela terceira vez, ao vencer o Guingamp 4-1 no desempate por penáltis, após o nulo no final do prolongamento.

A equipa de Estrasburgo, 10.ª classificada da Liga francesa com 39 pontos, foi mais forte nas grandes penalidades e repetiu os títulos de 1996/97 e 2004/05, sucedendo ao Paris Saint-Germain, que tinha vencido as últimas cinco edições.

Por seu lado, o Guingamp, o 18.º classificado do campeonato gaulês, com 22 pontos, pelo qual alinhou o internacional sub-21 português Pedro Rebocho durante os 120 minutos, nunca tinha conquistado a prova.

O Estrasburgo concretizou os quatro penáltis que marcou, enquanto o Guingamp falhou dois dos três que apontou.