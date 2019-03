Papa vai dedicar o dia à minoria cristã de Marrocos

Provenientes de vários países ao sul do Sahara, alguns falam português. Jessica e Moisés, são ambos com 25 anos e naturais da Guiné-Bissau, também estudam em Marrocos.

“Uma coisa é ler as suas mensagens e ver imagens no Vaticano, outra coisa bem diferente é tê-lo à minha frente e escutar o que ele tem para nos dizer. É uma ocasião excecional que não vou esquecer”, defende Marius.

De língua francesa é também George Marius, um jovem senegalês que estuda gestão de empresas em Rabat, e está radiante por se encontrar com o Santo Padre na missa deste domingo.

A francesa não se queixa e diz que é respeitada e bem acolhida pela família do marido e no bairro onde mora. “As pessoas são tolerantes e respeitam-nos”, conclui Françoise que vive em Rabat há mais de 30 anos, mas não conhece católicos marroquinos, só ouviu falar de protestantes.

“Os meus filhos são muçulmanos, pois a lei de Marrocos estabelece que os filhos de pai muçulmano sejam muçulmanos. Mas vivemos desde sempre em nossa casa uma experiência ecuménica: celebramos juntos as festas religiosas, os meus filhos vão comigo à missa nas grandes festas de Natal e Páscoa e o meu marido acompanha-me nalgumas ocasiões. E depois, vamos sempre a casa dos meus sogros em Meknés para as festas muçulmanas”, conta Françoise.

Uma das crentes que vai estar na celebração é Françoise, uma francesa da Normandia, casada com um muçulmano marroquino e mãe de dois filhos.

Neste contexto, Francisco tem na agenda dois momentos significativos: o primeiro na Catedral de São Pedro, onde se encontra com cristãos católicos e não só e o segundo num estádio de Rabat, onde celebra missa.

O Papa Francisco vai dedicar este domingo à minoria cristã em Marrocos, um país islâmico com 35 milhões de habitantes. No país do norte de África, os católicos representam apenas 0,07% da população.

Jessica, que estuda direito, considera a visita do Papa a Rabat uma grande oportunidade “porque nunca esperava conseguir vê-lo”.

Para esta futura jurista, “ser católica em Marrocos é um bocado complicado, mas com esforço, sempre vamos andando”. E acrescenta “aqui nem sempre nos respeitam, mas esperemos que depois da visita do Papa, as coisas melhorem um pouco”.

Moisés, estuda economia e comércio internacional. “Sinto-me feliz com a visita do Papa e espero a sua bênção” e explica que participa na missa “porque somos cristãos e é muito importante servirmos Jesus Cristo e participar nos encontros com o Papa”.

Em Marrocos não se sente discriminado por ser católico e garante que “os marroquinos não são racistas”. Quando acabar os estudos, sonha regressar à Guiné Bissau, “para servir o meu país que tanto amo”.