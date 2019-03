Sporting recorre da expulsão de Ristovski

O Sporting vai recorrer do castigo a Ristovski, expulso na partida em Chaves. A informação foi dada pelo team manager dos leões.

Beto estranha a decisão de vermelho direto dada ao defesa-direito dos verde e brancos.

"Por coincidência, ou não, o Ristovski é expulso antes de um dérbi. Esperamos que na terça feira o nosso recurso, pois vamos recorrer, seja analisado o mais rapidamente possível pelo Conselho de Disciplina", referiu.

Já o diretor da Sporting Comunicação e Plataformas escreve que o clube vai fazer "uma exposição imediata ao Conselho de Disciplina da FPF" e exige "uma reunião que tem de ser urgente".

"Vai seguir uma exposição do Sporting sobre mais uma inaceitável e injusta expulsão de Ristovski antes de um jogo com o Benfica para ser analisada em simultâneo com os factos que estarão descritos no relatório do árbitro Manuel Mota", escreve Rui Miguel Mendonça no Facebook.