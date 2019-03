Despedida de D. Américo no Porto. “Não descansamos enquanto alguém precisar da nossa oração"

Perante um pavilhão repleto para o jantar oferecido pelo centro cultural e desportivo dos trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (PortoCCD), D. Américo Aguiar despediu-se da cidade, dizendo que “o coração de uma pessoa do Porto é um coração solidário, sempre presente”.

“Tenham a certeza de que não vos levo no coração para Lisboa, porque isto não é bem assim. Não levo ninguém no coração para Lisboa. O nosso coração é o mesmo, é o coração de alguém do Porto e o coração de uma pessoa do Porto é um coração solidário. Nós não descansamos enquanto alguém precisar da nossa oração, da nossa partilha, da nossa generosidade. São assim as gentes do Porto”, afirmou o novo bispo de Lisboa, perante cerca de setecentas pessoas carenciadas que participavam no jantar solidário, o último ato público de D. Américo, no Porto.

No dia do falecimento de sua mãe, Américo Aguiar fez questão de estar presente no encontro, no qual participou diversas vezes.

“Gostaria de estar convosco de um modo especial esta noite inteira. Mas infelizmente existem estes dois sentimentos: este coração partido entre o amor a cada um de vocês e a mãe que faleceu. Por isso vos peço perdão por não estar de coração pleno aqui, neste momento, com cada um de vós”.

Nas palavras que dirigiu às pessoas da cidade, através das centenas de pessoas com quem jantou, afirmou que “da parte que nos cabe, da Igreja, do Estado, dos privados, faremos tudo o que está ao nosso alcance para que cada um de vós seja feliz, seja capaz de sorrir, e, acima de tudo, rezemos uns pelos outros para que Deus aconteça”.

Vigília de oração na Igreja dos Clérigos

Após o jantar, e já sem a presença de D. Américo, decorreu uma vigília de oração dirigida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, na Igreja dos Clérigos, Irmandade a que ainda preside, até ao final do ano.

“Para além de rezarmos pela sua ação como bispo da Igreja, esta é também uma vigília de vocações”, explicou o bispo do Porto. “Apresentamos o exemplo de D. Américo, uma pessoa relativamente nova, e que começou a sua vida numa perspetiva profissional. Trabalhou em vários sectores, concretamente no administrativo, em duas câmaras, Matosinhos e Maia, e só mais tarde é que sentiu este apelo interior de Deus que o chamou ao ministério de ser padre e agora, por intermédio do Papa, chama-o a ser bispo”.

Sobre a saída de D. Américo Aguiar da diocese do Porto, D. Manuel Linda afirma que “nós na Igreja não pensamos no prejuízo que uma dádiva nos traz, pensamos no bem da Igreja global”. O bispo do Porto reconhece que “haverá um certo empobrecimento para esta diocese, mas ganha a Igreja de Deus que está em Portugal”, conclui.

Novo bispo

D. Américo Aguiar foi nomeado pelo Papa Francisco bispo auxiliar de Lisboa no dia 1 de março e a ordenação episcopal vai decorrer também este domingo, às 16h00, na Igreja da Trindade, no Porto.

Américo Aguiar, de 45 anos, era membro do presbitério da diocese do Porto e preside, desde 2016, ao Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e, nos últimos oito anos, à Irmandade dos Clérigos.

Natural de Leça do Balio, em Matosinhos, ingressou no seminário em 1995 e foi ordenado presbítero, em 2001, pelo então bispo do Porto, Armindo Lopes Coelho.

É também diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa e é um dos responsáveis pela organização da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, em 2022.