Pepa. “Conseguimos o que não vi nenhuma equipa fazer”

O treinador do Tondela, Pepa, disse, à Btv, estar satisfeito com a sua equipa, apesar da derrota na Luz.

Análise

"Foi um jogo muito bom das duas equipas, que procuraram a vitória desde o primeiro minuto, cada um com a sua estratégia. Jogámos mais e melhor do que no ano passado quando ganhámos por 3-2. Tivemos várias oportunidades de golo e conseguimos o que não vi nenhuma equipa fazer, ter tantas oportunidades. Um jogo divertido, de vibrar. Algumas dificuldades a sair da pressão mas na segunda parte melhorámos. Não fomos felizes e parabéns ao Benfica pela vitória."

Tondela na luta

"Temos de olhar mais para nós e menos para os outros. Há respeito por todas as equipas mas temos de ter esta coragem, jogando com esta intensidade somos uma equipa muito incómoda. Faltam sete jogos, não quer dizer que sejam sete finais. A final é já a próxima. Não tenho dúvidas que com esta entrega vamos conseguir os objetivos."

O Tondela perdeu 1-0 na Luz graças a um golo de Seferovic, aos 84 minutos.