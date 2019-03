Bruno Lage. “Jogo muito difícil mas vitória justa”

O treinador do Benfica reconhece que a equipa teve dificuldades para vencer o Tondela, mas elogia o grupo de trabalho.

O jogo

"Jogo muito difícil mas vitória justa. Tivemos um início muito bom, duas ou três oportunidades muito boas, Rafa isolado a proporcionar uma excelente defesa. A meio da primeira parte começámos a sentir algum nervosismo, a perder a bola, a cometer alguns erros, a jogar em excesso entre linhas. Tentámos corrigir ao intervalo com a entrada do Seferovic, começar a ir à largura procurar Grimaldo e André e forçar a entrada entre defesas. Tínhamos de criar situações de cruzamento. Foi o tentar desmontar com a entrada do Adel [Taarabt] e Jota. Proporcionar dificuldades ao adversário para defender os espaços e numa dessas situações, entre defesas, aparecem Jonas e Seferovic em situação de finalização e conseguimos o golo”.

O Tondela

“Mérito do Tondela, também criou as suas oportunidades. Se as bolas tivessem entrado, teríamos um resultado de 4-2 ou 5-2. Mas nesta reta final o que contava era somar pontos."

Grupo unido

"É o que temos vivido nestes três meses, sente-se uma enorme empatia, o exemplo é a forma como receberam o Adel. Comemorar e vencer desta maneira fortalece o espírito de grupo e é isso que pretendemos para as sete finais."

Recomeçar após paragem

"Não estivemos tão bem, mas o mais importante é depois de uma paragem de 15 dias ter a capacidade de ter os nossos momentos. Depois foi tentar arriscar, corremos alguns riscos mas é uma vitória justa, de uma equipa que procurou a vitória com enorme espírito de equipa."

O Benfica venceu 1-0, com golo de Seferovic, ao minuto 84, e é líder do campeonato em igualdade com o FC Porto.