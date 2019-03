Ashleigh Barty vence Open de Miami

Ashleigh Barty conquistou, este sábado, o mais importante título da carreira em singulares, ao derrotar a checa Karolina Plísková, número sete do mundo, na final do Open de Miami, nos Estados Unidos.

A tenista australiana, de 22 anos, 11.º classificada do "ranking" WTA, venceu o encontro em dois "sets", pelos parciais de 7-6(1) e 6-4, em 1h39.

Com esta vitória, Barty subirá, na segunda-feira, à nona posição da hierarquia, a melhor classificação da carreira. Ela que, na variante de pares, já venceu torneios do Grand Slam e é número seis do mundo.