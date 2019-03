Miguel Oliveira reserva lugar na quinta linha de partida na Argentina

Miguel Oliveira qualificou-se, este sábado, na 14.ª posição para o Grande Prémio da Argentina, segunda prova do Mundial de MotoGP, pelo que arrancará, na corrida de domingo, da quinta linha da grelha de partida.

O piloto português da Tech3, filial da KTM, foi o quarto mais rápido da primeira parte da qualificação, a Q1. Oliveira ficou a apenas 0,081 segundos de passar à segunda fase, que reúne os 12 melhores pilotos.

Miguel Oliveira terminou com o tempo de 1.39,298 minutos, a 0,994 segundos da "pole position", que pertence ao espanhol Marc Márquez (Honda). O português é o segundo melhor dos quatro pilotos KTM presentes no pelotão, uma vez que bateu o francês Johann Zarco, da equipa oficial da KTM, que foi apenas o 18.º. O espanhol Pol Espargaró, também da equipa oficial, foi 11.º. Já o malaio Hafizh Syahrin, companheiro do português na Tech3, foi o 21.º classificado.

O "rookie" ficou satisfeito



No final da sessão, Miguel Oliveira vincou, em declarações à Lusa, que o dia foi "bastante positivo", uma vez que conseguiu melhorar a posição de arranque face ao Grande Prémio anterior, no Qatar, onde saiu em 17.º.

"Talvez conseguisse ter sido uma ou duas décimas mais rápido, pois fiz a minha qualificação sem [beneficiar de] cones de ar, sem rodas [de outros pilotos à frente], sem referências, pelo que estou contente com a minha condução e muito otimista para a corrida", comentou o piloto de Almada.



Com 1.38,304, Márquez bateu o compatriota Maverick Viñales (Yamaha) por 0,154 segundos e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) por 0,164. A corrida do GP da Argentina está marcada para as 19h00 de domingo.