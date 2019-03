Brexit sem acordo vai levar à demissão de seis ministros

Há seis ministros do governo de Theresa May que ameaçam demitir-se no caso de os britânicos saírem da União Europeia sem acordo. A notícia está a ser avançada pelo jornal inglês "The Sunday Times".

Segundo a mesma publicação, neste momento o governo conservador está divido ao meio. Os ministros pró-União Europeia vão demitir-se caso May lidere o processo de saída sem acordo. Já os membros do governo que apoiam o Brexit ameçam sair do executivo, no caso da primeira-ministra apoiar a criação de barreiras alfandegárias ou atrasar a saída do Reino Unido da União.

"Theresa May será advertida de que seu governo enfrentará um colapso total, a menos que ela faça passar o acordo de Brexit - já que os assessores da primeira-ministra estavam em desacordo sobre aceitar um Brexit fraco ou convocar uma eleição geral esta semana", escreve o mesmo jornal.



Já o jornal Observer revela que os deputados do Partido Conservador, da primeira-ministra britânica Theresa May, estão a ameaçar votar contra qualquer tentativa que May possa fazer para convocar eleições nacionais em resultado do impasse com o Brexit.

Os elementos da ala que se opõem a May alertaram que a pressão que resultará de eleições antecipadas iria dividir ainda mais os conservadores e a aumentar a crise do Brexit, avança o mesmo o jornal.

As especulações sobre uma possível eleição antecipada cresceram após as três tentativas fracassadas de que o parlamento apoiasse o acordo Brexit, que Theresa May concordou com outros líderes da UE.