Messi "bisa" frente ao Espanhol e reforça liderança do Barcelona

Lionel Messi foi a grande estrela do dérbi da Catalunha, deste sábado, ao marcar os dois golos com que Barcelona bateu, em casa, o Espanyol, por 2-0.

Neste jogo da 29.ª jornada da Liga espanhola, o avançado argentino marcou aos 71 e 89 minutos e aumentou a contagem pessoal no campeonato para 31 golos, o que lhe dá a liderança da Bota de Ouro.

Com este triunfo, o Barcelona aumentou, provisoriamente, a vantagem sobre o segundo classificado, o Atlético de Madrid, para 13 pontos. Os madrilenos deslocam-se, este sábado, ao reduto do Alavés, quinto. O Espanhol está no 14.º lugar, com seis pontos sobre a linha de água.