Keizer: "Às vezes, tornamos tudo muito complicado"

Marcel Keizer lamenta o facto de o Sporting ter tendência a complicar o que é simples, como fez na sofrida vitória sobre o Desportivo de Chaves, por 3-1.

Em declarações à Sport TV, após o jogo, o treinador do Sporting gostou de ver a equipa controlar o jogo durante a primeira parte, "quando jogou simples e rápido". Contudo, na segunda parte, não foi esse o caso.

"Às vezes, tornamos tudo muito complicado. Fazemos escolhas difíceis. Depois do vermelho [a Jefferson, do Chaves], não estivemos focados e não matámos o jogo. Sofremos. Jovane entrou muito bem, o Bruno Gaspar e o Doumbia também, mudámos o jogo e com passes simples marcámos dois golos. Colocámo-nos dificuldades desnecessárias", lamentou o holandês.

Bruno Fernandes, que "está recuperado de uma lesão menor", jogou e marcou um grande golo. Luiz Phellype estreou-se a marcar pelo Sporting com um "bis", o que "foi importante para ele e para a equipa".

"A equipa não são 11, são 25 jogadores. Fez um golo a meio da semana contra os sub 23. É uma exibição de equipa", realçou Keizer.