Coletes amarelos saem à rua pelo 20º fim de semana consecutivo

Milhares de manifestantes marcharam em várias cidades de França, este sábado, para o 20º fim de semana de protestos dos "coletes amarelo". Os números de manifestantes foram menores e os confrontos com a polícia foram esporádicos.

Houve ainda assim surtos de vandalismo e confrontos com a polícia que levaram a mais de 100 detenções à margem de manifestações pacíficas em Paris, Avignon, Toulouse e Bordéus - onde os manifestantes partiram as janelas de um banco antes de serem afastados.

Os protestos dos coletes amarelos começaram em novembro como uma expressão de indignação pública contra o aumento do imposto sobre os combustíveis.

O movimento logo se transformou numa reação mais ampla contra o governo do presidente Emmanuel Macron, apesar de uma rápida reversão dos aumentos de impostos e outras medidas apressadas no valor de mais de 10 mil milhões de euros para aumentar o poder de compra dos eleitores menos ricos.

Mas a participação caiu para cerca de 33.400 manifestantes em todo o país este sábado, segundo estimativas do governo gaulês, em comparação com 40.500 no mesmo período na semana anterior.

Em meados de novembro, quase 300 mil pessoas se manifestado em cidades francesas.

As autoridades aconselharam as lojas a permanecerem fechadas para evitar prováveis problemas e proibiram protestos em vários locais, entre os quais os Campos Elísios, na capital francesa, temendo uma repetição da destruição em larga escala que aconteceu há duas semanas.