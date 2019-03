Michael Matthews "bisa" na Volta à Catalunha

Michael Matthews venceu, este sábado, a quinta etapa da Volta à Catalunha em bicicleta. Foi a segunda vitória do australiano na prova.

Depois de já ter vencido a segunda etapa, Matthews (Sunweb) "bisou" na ligação de 169,1 quilómetros entre Valls e Vila-seca, que cumpriu em 3:56.36 horas, batendo ao "sprint" o alemão Phil Bauhaus (Bahrain Mérida) e o sul-africano Daryl Impey (Mitchelton-Scott), que foram segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O dia não trouxe quaisquer alterações aos primeiros lugares classificação geral. O colombiano Miguel Ángel López (Astana) continua a liderar, com 14 segundos de vantagem para o britânico Adam Yates (Michelton-Scott), segundo, e 17 para o também colombiano Egan Bernal (Sky), terceiro.

O único português ainda em prova, Ricardo Vilela (Burgos-BH), cortou a meta no 141.º lugar, caindo 16 posições na geral, para o 88.º posto, já a mais de 40 minutos do camisola amarela.

No domingo, os ciclistas rodarão em Barcelona, com 143,1 quilómetros em torno do Parque de Montuïc, em oito voltas, que incluem passagem por uma subida de 2,2 quilómetros e 5,3% de inclinação média.