Leclerc conquista "pole" surpresa no Bahrein

O monegasco Charles Leclerc tornou-se, este sábado, o segundo piloto mais novo de sempre a conseguir uma "pole position" de Fórmula 1, ao conseguir a melhor volta na qualificação do Grande Prémio do Bahrein.

Aos 21 anos e 176 dias, o piloto da Ferrari fica apenas atrás do seu companheiro de equipa, o alemão Sebastian Vettel, que em 2008 conseguiu a "pole" para o GP de Itália, com 21 anos e 73 dias.

Com o tempo de 1.27,866 minutos, o monegasco bateu o recorde do circuito asiático, palco da segunda corrida da temporada, por 92 milésimos, superando o registo de Vettel, em 2018, numa sessão dominada pela equipa italiana, que garantiu os dois primeiros lugares da grelha. Vettel bateu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) por apenas 30 milésimas de segundo, que fechou o pódio da qualificação.

Hamilton vai partir da segunda linha da grelha, ao lado do seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas, que ficou em quarto, a 0,390 segundos de Leclerc. O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o quinto, mas já a 0,886 segundos do primeiro lugar, com o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) logo a seguir, mostrando a eficácia dos motores Ferrari em circuitos com longas retas.