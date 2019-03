Bolsonaro imita Trump e quer reduzir impostos de empresas

O objetivo, segundo o líder do executivo, é gerar competitividade interna, empregos, reduzir os preços e aumentar a competitividade também no exterior, "a exemplo de @realDonaldTrump, nos EUA."

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou na rede social Twitter que o ministério da Economia, liderada por Paulo Guedes, está a estudar a redução de impostos para as empresas.

Bolsonaro explica que a ideia é trocar a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre os dividendos. De acordo com o presidente, desde 1995, o País não cobra este imposto sobre a parcela do lucro distribuída aos acionistas de uma empresa, em oposição ao que é a prática internacional.

Segundo o "Estadão", o presidente viaja neste sábado para Israel. Ontem, o general Otávio Rêgo Barros, porta-voz da Presidência da República, disse que Bolsonaro deverá discutir e assinar acordos em diversas áreas como defesa, saúde, serviços aéreos e educação.

"Vamos procurar acordos concretos nas áreas de ciência, tecnologia, defesa, entre outras. Ótimas expectativas! Israel é uma nação amiga e juntos temos muito a somar", disse ontem pelo twitter Bolsonaro.