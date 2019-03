Abel e a expulsão. "Tive de sair do campo por dizer ao árbitro que queria ganhar o jogo"

Abel Ferreira mostrou-se bastante crítico para com o árbitro do jogo entre Sporting de Braga e FC Porto. Segundo o técnico minhoto, Jorge Sousa expulsou-o por criticar a atribuição de sete minutos de descontos.

"Ganha quem marca mais golos e o Porto venceu o jogo. E o que eu digo aos jogadores é aquilo com que eu me comprometi: é valorizar o espetáculo, desafiar os jogadores e jogar para vencer. Foi isso que eu disse ao árbitro: 'Eu quero ganhar este jogo. Não me venha dizer que vai dar sete minutos de descontos, porque eu também quero ganhar este jogo'. Mas por ter dito isto, tive de sair do campo", lamentou o treinador do Braga, em conferência de imprensa, após a partida.

Apesar da expulsão e da derrota, Abel considerou que o Braga fez "um grande jogo" perante "um dos melhores Portos da história":

"Tivemos as nossas oportunidades, estivemos em vantagem, tivemos no pé o 3-1 e aí, sim, matávamos o jogo. O nosso adversário faz o 2-2 num penálti muito duvidoso, mas Jorge Sousa não teve dúvidas. De qualquer maneira, tivemos a seguir outro penálti, 2-3, em desvantagem, e a equipa continuou a ter reação, continuou a pôr o adversário em dificuldades. Tenho a certeza absoluta de que saio daqui melhor treinador."